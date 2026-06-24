【モデルプレス＝2026/06/24】女優の飯島直子が6月23日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】58歳女優「健康的で真似したい」ホタテやシチュー・大盛りサラダの豪華手料理◆飯島直子、手料理を公開日頃から日常の食卓を披露している飯島。この日は知人が持ってきてくれたというホタテを使ったメニューや、肉や野菜がたっぷりと入ったシチューにご飯、山盛りのキャベツに温泉卵を載せたサラダにお漬