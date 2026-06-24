ローソンストア100(524店舗/2026年5月末現在)は、予算や気分に合わせて選びやすい売場を目指し、弁当の価格帯を分かりやすく再編する。2026年6月24日から、弁当の価格を298円･398円･498円(各税抜)の3つに整理し、特に298円ラインを強化。日常使いしやすい価格帯の商品を拡充する。298円ラインの人気シリーズである「だけ弁当」が今年で発売5周年を迎えることを記念し、新商品3品を発売するほか、サラダや惣菜、汁物などの豊富な商