王将フードサービスが展開する全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」は6月24日、「2027年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」を開始した。同キャンペーンは、集めたスタンプ数に応じて割引券や会計が5％割引となる「ぎょうざ倶楽部シルバー会員証」、オリジナルグッズなどと交換できる恒例企画。スタンプ押印期間は2026年6月24日から12月13日まで、景品交換期間は7月1日から12月20日までとなる。※2026年版ぎょうざ倶楽部お