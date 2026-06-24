来週から7月です。ことしの夏は、平年よりも暑くなることが予想されています。福岡市では、6月24日から、最新の暑さ対策を体験できるイベントが始まりました。 ■井ノ上新弥フィールドキャスター「きょうは、こんな所からお送りします。見た目は寝袋ですが、この中に水を貯めることができるんです。冷たい！」こちらは、熱中症になった際に必要な体温冷却ができる救護袋です。袋の中に水を入れることで、全身を冷