俳優の桃井かおり（75）が23日、自身のインスタグラムを更新。「#旦那ごはん」のハッシュタグを添え、夫が作ってくれた手料理を公開した。【写真】「まるでホテルのカフェやん」「美味そう」桃井かおりの夫が手作りした“特製BLTサンド”桃井は、2015年に年上の音楽プロデューサーと結婚。現在はアメリカ・ロサンゼルスを拠点に生活している。投稿では「“BLT”〜旦那様特製〜」と書き出し、鮮やかな黄色の皿に盛り付けたBLT