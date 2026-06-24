スキンケア選びで「品質も価格も妥協したくない」と感じている方に注目してほしい新ブランドが誕生します。花王の皮膚科学研究から生まれた「SOFINA BASIC＋（ソフィーナ ベーシック）」は、肌のうるおいの基盤である角層細胞に着目したスキンケアシリーズ。毎日の基礎ケアをもっと心地よく、もっと続けやすくするために開発された新アイテムをご紹介します。 角層細胞研究から生まれた新ブランド 2026年