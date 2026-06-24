アマチュアボクシング3冠で名門・帝拳ジムからプロ転向する古城佑馬（18）が24日、東京・後楽園ホールでB級（6回戦以下）プロテストを受験した。同門の日本スーパーバンタム級2位・福井勝也（29）との3ラウンドのスパーリングでは、1メートル79の長身を生かしたサウスポースタイルから、長いリーチの右ジャブで技術の高さをアピール。「中3ぶりの後楽園ホールでプロテストができたのは大きな経験。ディフェンスやスピードを意識