歌手福山雅治（57）が24日、公式サイトを更新。27、28日に香川で開催するライブをめぐって、現在接近中の台風の影響を考慮中と明かした。公式サイトを通じ「6／27(土)、6／28(日)に開催を予定しております『NISSAY PRESENTS WE’RE BROS. TOUR 2026龍、雷乃発声』香川公演につきまして、現在接近中の台風の影響を考慮し、開催の可否について慎重に協議を進めております」と発表。「昨日、6／28(日)公演の生配信実施もご案内させて