100元（約2400円）でカラオケなどを楽しむことができるほか、2食付きで1日中遊べる「一日交流会」が最近、中国のシルバー族の間で人気になっている。新華社が伝えた。上海馨楽匯の責任者・魚暁輝（ユー・シャオフイ）さんは、「当店は高齢者の団体を対象としたセットメニューを提供している。昼食と夕食が付いており、食後はカラオケや囲碁、トランプなどを楽しむことができる。ワンランク上のセットメニューの場合、ダンスや声楽