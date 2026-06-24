李強総理は6月23日、世界経済フォーラム（WEF）が主催する第17回ニューチャンピオン年次総会（2026年夏季ダボス会議）に出席するために訪中した韓国の金民錫（キム・ミンソク）首相、モンゴルのオチラル首相、さらにカザフスタン、ギニア、モンテネグロの首相と大連市内でそれぞれ会談しました。李強総理は韓国の金民錫首相との会見では、中国は韓国と共に政治の相互信頼の基盤を固め、貿易、半導体、人と文化の交流などの分野での