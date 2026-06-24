50代の会社員、目黒さん（仮名）は、ゴールデンウィークを深い溜息とともに終えました。カレンダー通りに休みが取れたものの、その実態は「介護休暇」そのもの。ちょうど利用していたデイサービスが休業となり、自宅で介護をしている認知症の母親の食事や入浴のサポート、そして徘徊対応に追われました。【写真】有料老人ホームにかかる費用の実態連休が明け、職場に戻った目黒さんを待っていたのは、「もう限界かもしれない」とい