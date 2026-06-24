中国国際サプライチェーン博覧会（チェーン博）の健康生活チェーンの展示エリアでは2日目を迎えた6月23日、多くの企業がスマート建築案を出展している状況を確認できました。近年ではプレハブ建築が急速に発展しており、今や住宅も自動車製造と同様の方式で建設できるようになりました。スマート建築スーパー工場では、建築モジュール20分で1セット完成することができ、スマート輸送によって建築現場に到着すれば、30分で組み立て