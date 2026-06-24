Snow Manの目黒蓮が6月23日、自身のInstagramを更新。カナダで撮影された雑誌『Precious 2026年7月号』（小学館）のオフショットを公開している。 （参考：【画像】目黒蓮、カナダの大自然での雑誌オフショット） 6月19日投稿のInstagramで「自然の中での撮影最高だったな」と、すっかり髪が伸びた目黒がニットにデニムというリラックスしたセットアップにブルガリの時計やジュエリーを身につけ、大木に座りポー