ワールドカップで話題を提供するのは、選手やチームだけではない。パラグアイメディア『LA NACION』は公式インスタグラムで、スタンドを華やかに彩る女性サポーター11人を紹介。「2026年ワールドカップの“ミューズ”たちがすでに決まっている」と伝える。「クロアチアのイバナ・ノール、ガーナのジョーディーン・バックリー、パラグアイのナイエル・アギレラなどは、スタジアムの内外を問わず最も注目を集めている美女たちだ