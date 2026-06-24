マツダの株主総会が24日、広島県府中町の本社で開かれ、毛籠勝弘社長は、アメリカの関税措置や中東情勢の悪化といった先行き不透明な経営環境の中でも、安定して利益を生み出せる事業構造への転換を進める考えを示しました。 ■逆風下でも黒字を確保 マツダの2026年3月期決算は、アメリカの関税措置や原材料・物流コストの上昇などの影響を受け、営業利益が515億円と前の期から7割以上減少しました。その一方で毛籠社長は、サ