“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、23日放送のCBCテレビ『道との遭遇』（毎週火曜後11：56）内のコーナー「軽トラ女子三田悠貴の四国一周旅」に出演した。【写真】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、徳島の“蔵サウナ”堪能地元に軽トラを持つ三田が、軽トラで四国を一周する同企画。この日の放送では、徳島県鳴門市からのスタートとなったが、まずはアオアヲナルトリゾートでアクティビティを体験することに。人生初