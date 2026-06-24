元AKB48でタレント・柏木由紀（34）が24日までに更新されたYouTubeチャンネル「Artistspoken」に出演。生まれ変わったら入りたいグループについて語る場面があった。「＝LOVE」のメンバー・大場花菜との対談企画。そこで柏木は「生まれ変わってまたアイドルをやるなら、私はもうイコラブに入りたいと思っていて」と熱弁する。「今でこそ、もちろん大きい会場でやっていて。皆の憧れだけど、私こそ昔から見ていて。本当にずっ