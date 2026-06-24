IMO＝国際海事機関は23日、ホルムズ海峡周辺の海域に足止めされている船員らの避難計画を実行すると発表しました。IMOは23日、アメリカとイランが覚書に署名したことを受け、ホルムズ海峡の事実上の封鎖により周辺海域に足止めされている、1万1000人を超える船員らの避難計画に着手すると発表しました。計画はイランとアメリカ、オマーンなどと緊密に連携して実行されるとしています。オマーン国防省によりますと、ホルムズ海峡に