気象予報士の穂川果音さんが6月22日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開し、ファンから注目を集めています。 【写真を見る】【 穂川果音 】白T×ワイドパンツに黒カーディガンを効かせたキャップ姿を披露「少し綺麗めな印象を残したカジュアルなファッション大好き」投稿には「少し綺麗めな印象を残したカジュアルなファッション大好き」と書き出し。「キャップのカラーは、普段のファッションに馴染むくす