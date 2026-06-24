「日本ハム７−４ロッテ」（２４日、エスコンフィールド）日本ハムが２連勝。先発の加藤貴は７回４安打２失点の好投で７勝目を挙げた。その後は八回に登板した柳川が２／３回を２失点だったが、島本とつなぎ、九回は交流戦終盤に救援に配置転換された達がマウンドに上がり、三者凡退でプロ初セーブを上げた。試合後、新庄監督は「柳川君が疲れているのは心配ですけど」とし、柳川を普段の九回でなく八回に投げさせたことは「