原子力規制委員会はきょう（24日）、テロ対策として原発などの原子力施設に小型無人機「ドローン」を検知する機器の設置を義務づけることを決定しました。原子力規制委員会はきょう（24日）の定例会で、原発などの原子力施設に小型無人機「ドローン」を検知する機器の設置を、事業者に義務づけることを決めました。ドローン技術の進歩を踏まえたテロ対策の一環で、対象となるのは福島第一原発や東海第二原発など22の原子力施設です