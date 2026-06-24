元ブラジル代表で02年日韓大会W杯得点王のロナウド氏（49）が24日までに更新された元ブラジル代表のロマーリオ氏のYouTubeチャンネル「ロマーリオTV」にゲスト出演。FIFAワールドカップ北中米大会でブラジル代表が決勝トーナメント1回戦で戦う可能性のある日本について言及した。1次リーグ第2戦を終えてC組首位のブラジル。首位通過した場合はF組2位、2位通過した場合はF組1位と決勝トーナメント1回戦で対戦する。最終戦の結果