首都圏で2024年に相次いだ匿名・流動型犯罪グループ（匿流）による強盗事件のうち、東京都練馬区の事件に関わったとして、警視庁と埼玉、千葉、神奈川県警の合同捜査本部は24日、強盗傷害と住居侵入の疑いで、新たに指示役とみられる職業不詳河治柊容疑者（27）＝埼玉県越谷市＝を逮捕した。指示役とみられる人物の逮捕は5人目。合同捜査本部は24日、共謀したとして、福地紘人容疑者（27）ら他の指示役とみられる4人も再逮捕し