ニホンザル「パンチ」と母親代わりのオランウータンのぬいぐるみ（市川市動植物園提供）千葉県の市川市動植物園は24日、国内外から人気のニホンザル「パンチ」がいるサル山に何者かがレーザーポインターを照射したと発表した。園によると、その様子を撮影した動画がインターネット上に投稿されていると通報があった。サルに健康被害はないという。園によると、照射は1週間ほど前とみられる。サルがストレスを感じ、最悪の場合