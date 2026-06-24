体調不良のため国立劇場6月歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵」を途中休演した歌舞伎俳優の中村芝翫（60）が、25、26日の神奈川公演に出演することが24日、日本芸術文化振興会の公式サイトで発表された。芝翫は今月15日に休演を発表。「仮名手本忠臣蔵」には長男の中村橋之助とダブルキャストで早野勘平、原郷右衛門役で出演していたが、残りの東京公演と静岡公演は次男・中村福之助と三男・中村歌之助が代役を務めた。日本芸