俳優・天海祐希が２４日、都内で行われた７月１１日に制定されている「セブン−イレブンの日」の発表会に出席。自らの発言に思わず目を丸くするおちゃめな一幕があった。天海はこの日、同社の阿久津知洋代表取締役社長と特別トークを実施。昨年９月から櫻井翔、相葉雅紀と同社のイメージキャラクターを務め、ＣＭにも出演しているが、そんなＣＭの印象について「セブン−イレブンさんとしてどうやってお客さまに寄り添っていき