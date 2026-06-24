消費税の減税などを巡る与野党の「国民会議」の協議がヤマ場を迎えつつあります。最新情報を国会記者会館から、フジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。福田真子記者：各党の実務者による会議が24日午後3時から始まり、現在も続いています。事前に野党と協議していた自民党の小野寺税調会長は会議に先立ち、調整は「厳しい」と苦い表情で話していました。自民党・小野寺税調会長：本日の実務者会議においては、中間