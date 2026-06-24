テノール歌手の秋川雅史（58）が24日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組ではサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ第3戦スウェーデン戦に臨む日本代表や、W杯の話題を取り上げた。MCの青木源太アナから、チーム最年長で今大会が5度目のW杯となる日本代表DF長友佑都（39）について「親交がある？」と問われると、秋川は「生まれた家が100メートルぐら