国際宇宙ステーション(ISS)では宇宙飛行士の尿や船内の湿気から飲料水を回収する水再生システムが使われていますが、水の再利用が本格化した後には飲料水中の有機物汚染を示す値が上昇するトラブルが発生していました。宇宙開発や生命維持システムについて発信しているマチェイ・チェグウォフスキー氏が、ISSで起きた「シロキサン事件」について解説しています。L'Affaire Siloxane - Mars For The Rest of Ushttps://mceglowski.s