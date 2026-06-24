◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・石塚綜一郎捕手が、出場選手登録を抹消された。前日２３日の９回２死の打席でオリックス・マチャドの速球を顔面に受けて救急搬送。この日、球団は「下顎骨（かがくこつ）骨折」と診断されたと発表した。１軍定着を狙っていたなか、無念の離脱となった。１９年育成ドラフト１位で入団した２５歳。支配下３年目の今季は２軍４６試合で打率３