西武・武内夏暉投手が２５日・楽天戦（楽天モバイル最強パーク宮城）に先発する。前回登板の交流戦最終戦、１６日・阪神戦（甲子園）では６回１０奪三振、３安打無失点と好投し、チームを初の交流戦優勝に導いた。あれから中８日での登板。「交流戦を終えてからもコンディション調整は特に変わらず取り組んできました」と状態は万全だ。チームは現在、約１か月ぶりに２連敗中だ。２２日の楽天戦（東京Ｄ）では、９人の投手を