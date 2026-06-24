お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（６４）が２３日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜・深夜２時２２分）にゲスト出演した。若槻とは、全国を巡回している木梨の個展「『木梨憲武展−ＴＯＵＣＨ』ＳＥＲＥＮＤＩＰＩＴＹ−意味ある偶然」の音声ガイドを若槻が務めているなど、交流がある木梨。よく知る若槻を相手に本音トークを繰り広げた。番組では、「パートナーに求めている関係性」がわか