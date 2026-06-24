大雨の影響で、鹿児島市武ではのり面が大きく崩れる被害が出ています。現場から中継です。 私の後ろでは、コンクリートののり面が大きく崩れ車道側に流れ込み上の住宅のフェンスも土砂と一緒に崩れ落ちているのが確認できます。 また、現場では信号が点灯しておらず、警察官が車を誘導しています。 警察などによりますと、24日正午すぎ、鹿児島市武3丁目で、「県道24号沿いののり面が崩れた」と、通行人から警察に通報