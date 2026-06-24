大雨による交通への影響や被害の情報です。 九州新幹線は鹿児島中央と熊本の間で一時、運転を見合わせましたが現在は通常運行しています。 JR在来線は ▼鹿児島本線の川内と鹿児島中央 ▼日豊本線の鹿児島と西都城 ▼吉都線の全線で運転を見合わせています。 道路の情報です。南九州西回り自動車道は、薩摩川内水引インターと薩摩川内都インターの間で、道路わきの斜面が崩れ、通行止めとなっています。