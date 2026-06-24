姶良市で路線バスが軽トラックに追突する事故がありました。 姶良警察署によりますと、24日午前7時半ごろ姶良市加治木町小山田の県道で停止していた軽トラックに路線バスが衝突しました。 この事故で、軽トラックを運転していた60代の女性が首に違和感がある軽いけがをしました。 事故当時 路線バスには乗客17人 現場は、鹿児島空港方向から姶良市加治木町反土方向へ向かう交差点で、路線バスが左折しようとしたところ、横断