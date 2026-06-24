舘ひろし『いつも自分の中にある要素をふくらませて、役を演じています』免許返納⁉俳優・声優小野賢章さんおの けんしょう／1989年生まれ、福岡県出身。4歳から子役として活動。12歳から10年間、映画「ハリー・ポッター」シリーズ8作品で主人公ハリー・ポッター役の日本語吹き替えを担当。その後、数々の話題作で声優・俳優として活躍。映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」で主人公ハサウェイ・ノア役を演じ、2021