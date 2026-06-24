～三英傑からトヨタ、なごやめしの誕生秘話まで、知られざるトリビアを大公開～ 株式会社日本文芸社は累計400万部突破『眠れなくなるほど面白い図解』シリーズの “地域探求ジャンル” 第2弾として、新刊『眠れなくなるほど面白い 図解 愛知の話』（監修：宮本 佳範愛知東邦大学経営学部教授）が、本日24日（水）より全国の書店・オンライン書店等で発売。 『眠れなくなるほど面