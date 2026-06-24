5月、福岡県田川市の住宅に強盗に入る準備をしたとして、三重県の30代の男ら3人が逮捕されました。 強盗予備の疑いで逮捕されたのは、三重県桑名市の自称ハマグリ漁師、佐藤洋輔容疑者（35）ら男2人と、愛知県弥富市に住む無職の17歳の少年です。3人は5月22日、福岡県田川市のごみ集積場の裏にバールやハンマーを隠した上、近くに駐車した車内で待機し、強盗の準備をした疑いです。「三重県ナンバーの車が