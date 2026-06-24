ハウザー豪中銀副総裁 依然として高すぎるインフレを抑制するため、我々にはまだやるべき仕事がある インフレ抑制のためのタイムリーな政策手段は、失業面におけるコストをより小さく抑えられる可能性がある 我々は利上げにより、過剰な供給能力への圧力を緩和するための先見的な政策行動をとった 世界的な原油価格の下落は歓迎すべき進展だが、紛争の完全な解決はまだ確実ではない 5月以降、重要な経済的進展