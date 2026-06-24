ロンドン勢はドル買いで始動、ポンドドル一時１．３１８０レベル＝ロンドン為替 ロンドン勢はドル買いで始動している。ドル円は高値を161.73レベルに更新。ユーロドルは安値を1.1352レベル、ポンドドルは1.3180レベルに更新。ドル指数は前日から一段と水準を上げてきている。 USD/JPY161.71EUR/USD1.1354GBP/USD1.3181