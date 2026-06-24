２４日の東京株式市場は半導体関連の主力銘柄中心に利益確定の売りが続き、日経平均は続落。朝方上昇に転じる場面もあったが、結局売り直された。 大引けの日経平均株価は前営業日比６１３円４１銭安の６万９１７４円９７銭と続落。プライム市場の売買高概算は２３億８４２２万株、売買代金概算は１２兆５１４０億円。値上がり銘柄数は６７８、対して値下がり銘柄数は８２６、変わらずは５７銘柄だった。 きょうの東京