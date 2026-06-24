メインシナリオ・・・上値模索、161.95が最初の関門。22日に161.93まで上昇し、24年7月3日の高値161.95に迫った。徐々に下値を切り上げており、目先、上値を試そう。24年7月3日の高値161.95が最初の関門。同水準を上抜くと、節目の162.00の攻防になる。162円台に乗せると、ボリンジャーバンド(θ＝21）の＋3σがある162.55や節目の163.00を意識した展開になる。163.00も上抜くと、節目の164.00や165.00を目指そう。 サ