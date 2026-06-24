メインシナリオ・・・17日の高値186.32円から軟化しており、短期のトレンドは下向きになっている。きょう、183.54円まで一時下落し、5月7日の安値183.50円に接近しており、その水準を下抜けば、5月6日の安値182.05円や3月16日の安値181.87円が下値の目標になる。3月16日の安値181.87円を維持できないようであれば、2月17日の安値180.82円や2月12日の安値180.81円を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、185円の節目を