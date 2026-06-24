メインシナリオ…陰線が連続して下値を探る展開を見せている。軟調な流れが継続して、下落基調で推移するとみられる。その場合は、3月31日の安値90.68が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、1月19日の安値90.54、90円の節目、1月8日の安値89.97、2025年12月16日の安値89.23などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、5日線の92.15、一目均衡表の雲の下限の92.50、雲の上限の93.05、6月19日の高値93.