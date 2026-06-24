6月22日、15時過ぎ――。旭川地裁の前で並んでいた筆者のスマートフォンに「内田被告を懲役27年に処す」という判決の速報が通知された。その途端、何人もの警察官が慌ただしく敷地周辺を駆け回った。周囲にたちまち緊迫した雰囲気が立ち込める。日本中の注目集めた凶悪事件を裁く法廷は、その判決日にも異例の騒ぎを巻き起こしていた。そして、筆者の目の前を新たな“容疑者”を乗せたパトカーが走り去ったのだ――。【取材・文