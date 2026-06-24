DeNAが“大谷翔平キラー”を補強した。後半戦での巻き返しを狙うチームが獲得したのは、ドミニカ共和国出身の右腕、オスバルド・ビドである。2023年から2025年にかけて大谷翔平と6打席対戦し、5打数無安打、3三振に封じた投手だ。【久保田龍雄／ライター】【写真】阪神相手に１点差で敗れた「横浜DeNAベイスターズ」の選手たち長嶋に「顔を見るのも嫌」と言わしめた男最速156キロの速球と多彩な変化球を武器とし、メジャーで