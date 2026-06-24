W杯初ゴール後、ピッチで静かに両手を合わせて天を見上げたイケメンFW。6月21日に行われたチュニジア戦の前半31分、右足を振りぬいた上田綺世(あやせ)（27）は、4年越しのリベンジを果たした。【画像】小さくてかわいすぎる…誕生したばかりの上田綺世の娘と、妻・由布菜月の写真を見るチュニジア戦で2ゴールを決めた上田綺世選手©JMPAW杯で日本人選手として史上初の1試合2ゴール上田はワントップのFWとして先発出場。