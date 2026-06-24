ポラリス・ホールディングスがこの日の取引終了後に、２７年３月期の配当予想を期末一括５円から期末一括１０円（前期５円）に増額修正した。３１年３月期を最終年度とする中期経営計画で定めた配当政策を変更し、配当性向目標を３０％から５０％へ引き上げたことが要因としている。 出所：MINKABU PRESS