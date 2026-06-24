ジェットスターは、国内線13路線およびアジア2路線を対象とした「スーパースターセール」を6月25日（木）12時00分から開始する。 国内線は片道3,820円から、アジア路線は片道9,380円からのセール価格になる。航空券と宿泊などがセットになった「ダイナミックパッケージにもセール価格が適用される。 販売期間 6月25日（木）12時00分～6月30日（火）16時59分 ※