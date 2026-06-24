パナソニックは「スチームオーブンレンジ ビストロ」で6月17日から、生成AIを活用した対話型のAI料理パートナー「Bistro アシスタント」の提供を開始した。2025年4月のサービス開始から新たに無料プランを追加。要望が多かった自動調理鍋「オートクッカー」とも連携した。ユーザーがLINEに投稿すると、レシピの提案やアドバイスを受けながら、料理をサポートしてくれる。家事の中でも負担が大きいと感じる料理を、楽しく、モチベ